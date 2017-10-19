taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.926
USD
3,6742
EURO
4,3398
ALTIN
150,95
PETR
58,1500

Ölen eşi için helva dağıtırken minibüsün altında kaldı

İzmir'in Buca İlçesi'nde, manevra yapan minibüsün altında kalan 80 yaşındaki Hüsniye Yıldız ağır yaralandı.

19.10.2017 - 08:51
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, İzmir Buca'da Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 48 UA 2821 plakalı minibüsü ile manevra yaparken vefat eden eşi için helva dağıtan Hüsniye Yıldız'a çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yıldız'ı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI, KAZAYI BAŞKASI ÜSTLENDİ

Görgü tanıkları, kazadan sonra minibüs sürücüsünün kaçtığını ve bir başka kişinin onun yerine kazayı üstlendiğini iddia etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ölen eşi için helva dağıtırken minibüsün altında kaldı

İlginizi Çekebilir
İzmir'de bir adam evinden çıkarken kurşunlanarak öldürüldü
İzmir'de 32 yaşındaki Kadri Güneri, evinden çıkarken saldırıya uğradı.
Şanlıurfa'da pamuk tarlasında 3 çocuk hayatını kaybetti
Oyun oynadıkları pamuk tarlasında uyuyakalan 2'si kardeş 3 çocuk havasız kaldı.
Sürücü tırla çarpışarak ikiye bölünen otomobilden sağ çıktı
Otomobilin sürücüsü yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi ediliyor.
Ahmet Hakan dolandırıldı
Trump Towers'daki dairesini kiralamak için şoförüne yetki veren Hürriyet yazarı, dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

171
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

6
Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

69
İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

120
Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

25
Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

35
ABD'den Türkiye ile vize krizi hakkında açıklama

ABD'den Türkiye ile vize krizi hakkında açıklama

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM