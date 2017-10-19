Ölen eşi için helva dağıtırken minibüsün altında kaldı

Olay, İzmir Buca'da Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 48 UA 2821 plakalı minibüsü ile manevra yaparken vefat eden eşi için helva dağıtan Hüsniye Yıldız'a çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yıldız'ı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI, KAZAYI BAŞKASI ÜSTLENDİ

Görgü tanıkları, kazadan sonra minibüs sürücüsünün kaçtığını ve bir başka kişinin onun yerine kazayı üstlendiğini iddia etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.