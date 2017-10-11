Ölen hastanın yakınları hastaneyi birbirine kattı

Olay, Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Evinde kalp krizi geçiren Selahattin Kapçuk, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk kontrolde kalbi durduğu tespit edilen hasta yapılan kalp mesajıyla yeniden yaşama döndürüldü. Doktorlar, Selahattin Kapçuk’un kalp damarlarından birinde tıkanma olduğunu tespit edip anjiyo yapılması kararı alındı.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

İddiaya göre, hasta ameliyat masasında yaşamını kaybetti. Doktorlar Selahattin Kapçuk’un yakınlarına "Hastamızı kurtaramadık." deyince tartışma çıktı.

Hasta yakınları, gerekli müdahaleyi yapmadıkları gerekçesiyle serviste görevli doktor ve hemşirelere saldırdı. Servisin otomatik kapısını kırarak içeri giren hasta yakınları, kendilerini durdurmaya çalışan özel güvenlik görevlileriyle yaka paça birbirlerine girdi. Bu sırada Enes Bolat isimli güvenlik görevlisinin kolu kırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Hasta yakınları kroner anjiyografi servisindeki tıbbi cihazlara yöneldiği sırada doktorlar cihazlara zarar verilmemesi için hasta yakınlarıyla karşı karşıya geldi.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri müdahale ederek kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Bu arada hastane koridorlarındaki kavga güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.





