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Ölen kişinin yanında uyuşturucu malzemeleri bulundu

Bursa Yıldırım'da ölen bir kişinin yanında uyuşturucu içmede kullanılan malzemeler bulundu.

05.02.2017 - 20:22
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UYUŞtuturucu

Yıldırım İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki boş arazideki kurumuş dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

UYUŞTURUCU MALZEMELERİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü saptanan kişinin Fatih Kaplan olduğu belirlendi.

Cesedin yanında 'kova' olarak adlandırılan uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar bulundu. İlk tesbitlere uyuşturucu madde kullandığı için yaşamını yitirdiği sanılan Fatih Kaplan’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, soruşturmaya başlandı.

Ölen kişinin yanında uyuşturucu malzemeleri bulundu

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