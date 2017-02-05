Ölen kişinin yanında uyuşturucu malzemeleri bulundu

İstanbul Ataşehir'de bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangında can kaybı olmadı.

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Kosova ile Sırbistan arasında gerginlik duvarı yıkıldı

Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olan Sırplar'ın yoğun olarak yaşadığı şehrin kuzey bölümüne inşa edilen duvar yıkıldı.