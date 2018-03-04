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Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibine saldırdılar

Adana'da hasta ihbarına giden 112 Acil Servis ekibi, ölen köpeklerinin ambulansla hastaneye götürülmesini isteyen kişilerce darbedildi.

AA | 04.03.2018 - 02:46..
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Kozan 112 Acil Servis ekibi, hasta ihbarı üzerine Mahmutlu Mahallesi Küçük Cami Sokak'ta belirtilen adrese gitti.

Ekibin adrese ulaşmasının ardından 4 kişi, köpeklerinin öldüğünü söyleyerek hastaneye götürülmesini istedi.

"ÖLEN KÖPEĞİ GÖTÜREMEYİZ" DEYİNCE SALDIRDILAR

Sağlık ekibinin, ölen köpeği hastaneye götüremeyeceklerini söylemesi üzerine 4 şüpheli, sopa ve bıçakla saldırdıkları ambulanstaki görevliler Ümit Koçak (52) ve Baran Kaya'yı (26) darbederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sağlık görevlileri Koçak ve Kaya, başka bir ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaya ve Koçak, tedavilerinin ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.

Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibine saldırdılar VİDEO

Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibine saldırdılar

ÖNCE KÜFRETTİLER, SONRA DA SALDIRDILAR

112 Acil Tıp Teknisyeni Baran Kaya, 112 Acil Servis Merkezi'nden çağrıyı aldıktan sonra olay yerine hareket ettiklerini söyledi.

Kaya, olay yerine vardıklarında yaşananları şöyle anlattı:

"Şahıslar muhtemelen alkollüydü. Bize köpeğinin öldüğünü söyleyip ambulansla hastaneye götürmemizi istediler. Biz de böyle bir uygulamamızın olmadığını söyledik. Önce küfrettiler, sonra darbettiler. Kendimizi savunmaya çalıştık lakin bu sefer bıçak ve sopayla saldırdılar. Çok şükür, ölmedik. Bunlara bir yaptırım olması lazım, bizim sahada ölmememiz lazım."

Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibine saldırdılar

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