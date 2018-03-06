taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.545
USD
3,7920
EURO
4,6968
ALTIN
161,72
PETR
65,8300

Ölen maymunun yavrusu sezaryenle alındı

Tayland'da araba çarpması sonucu ölen hamile maymunun yavrusu gönüllü biri tarafından sezaryenle kurtarıldı. Kalbi duran yavru maymunu, kalp masajı hayata bağladı.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 14:18..
  1. Haberler
  2. Dünya

Tayland'da bir maymuna araba çarpması görenleri üzdü. Maymunun hamile olması ikinci bir üzüntüye neden olacaktı ki, tıbbi eğitim almış olan Pattama Kedkuerviriyanon adındaki gönüllü kadın, ölen annesinin karnında dünyaya gelmeyi bekleyen yavrunun imdadına yetişti.

Ölen maymunun yavrusu sezaryenle alındı

SEZARYENLE DOĞDU, KALP MASAJIYLA HAYATA TUTUNDU

Ölen maymuna sezaryen uygulayan Kedkuerviriyanon, yavru maymunun doğmasını sağladı. Kedkuerviriyanon, küçük maymuna kalp masajı yaparak doğum sırasında duran kalbini de yeniden çalıştırdı.

Ölen maymunun yavrusu sezaryenle alındı VİDEO

ANNE SÜTÜ BAĞIŞLARIYLA KARNI DOYURULUYOR

Hazır sütleri pek sevmeyen maymuna, bağış yoluyla gelen anne sütü veren Kedkuerviriyanon, şirin maymunu yeteri kadar büyüdüğünde doğaya salacağını söyledi.

Ölen maymunun yavrusu sezaryenle alındı

Ölen maymunun yavrusu sezaryenle alındı

Ölen maymunun yavrusu sezaryenle alındı

Ölen maymunun yavrusu sezaryenle alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD'de Müslümanlara gözaltı
ABD'de yasa dışı mültecilerin güvencesi olan DACA yasasında yapılacak düzenlemeyi protesto eden Müslümanlar, polisler tarafından gözaltına alındı.
Kırgızistan'da yolcu uçağı havada arızalandı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, kalkış anından hemen sonra uçağın motoru gövdesinden ayrıldı.
Ben tanrıyım diyip uçaktan atlamak istedi
San Francisco'dan Boise'ye giden uçakta bir kadın yolcu "Ben tanrıyım" diyerek uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı.
Sri Lanka'da Müslümanlara saldırı
Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

280
Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

162
Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

77
Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

87
Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

72
Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

46
YPG'li teröristlere destek olan Fransız şirketi: Lafarge

YPG'li teröristlere destek olan Fransız şirketi: Lafarge

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM