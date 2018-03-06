Tayland'da bir maymuna araba çarpması görenleri üzdü. Maymunun hamile olması ikinci bir üzüntüye neden olacaktı ki, tıbbi eğitim almış olan Pattama Kedkuerviriyanon adındaki gönüllü kadın, ölen annesinin karnında dünyaya gelmeyi bekleyen yavrunun imdadına yetişti.





SEZARYENLE DOĞDU, KALP MASAJIYLA HAYATA TUTUNDU

Ölen maymuna sezaryen uygulayan Kedkuerviriyanon, yavru maymunun doğmasını sağladı. Kedkuerviriyanon, küçük maymuna kalp masajı yaparak doğum sırasında duran kalbini de yeniden çalıştırdı.

Ölen maymunun yavrusu sezaryenle alındı VİDEO

ANNE SÜTÜ BAĞIŞLARIYLA KARNI DOYURULUYOR

Hazır sütleri pek sevmeyen maymuna, bağış yoluyla gelen anne sütü veren Kedkuerviriyanon, şirin maymunu yeteri kadar büyüdüğünde doğaya salacağını söyledi.



