Ölen oğlu için yollardaki yüzlerce çukuru doldurdu

48 yaşındaki Dadarao Bilhore, 2015'te 16 yaşındayken motosikleti çukura girince düşerek hayatını kaybeden oğlu Prakash Bilhore'yi kaybetmenin acısını dindirmek için özel bir şey yapmak istedi.

600 ÇUKURU KAPATTI

Dadarao Bilhore, kazadan sonra inşaat alanlarından topladığı kum ve çakıllarla Hindistan'ın finans başkenti olarak anılan Mumbai'de 600 kadar çukuru kapattı.

Bilhore, doldurduğu çukurların hayat kurtarmasını ümit ettiğini belirterek "Prakash'ın ani ölümü hayatlarımızda büyük bir boşluk yarattı. Bu işi onu hatırlamak ve onurlandırmak için yapıyorum." dedi.

3 BİN 597 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mumbai'nin, yollarında en fazla çukur bulunan şehir kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabına girmesi için kampanya başlatılması planlanıyor.

İstatistikler, yollardaki çukurların, Hindistan'da geçen yıl 3 bin 597 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu gösteriyor.