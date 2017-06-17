Olimpiyat oyunları büyük sponsoru McDonald's'ı kaybetti

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, McDonald's'ın, olimpiyat oyunları sponsorluk sözleşmesinin bitmesine 3 yıl kalmasına rağmen anlaşmayı sona erdirdiği bildirildi.

IOC ile McDonald's'ın konu hakkında karşılıklı anlaşmaya vardığı bilgisine yer verilen açıklamada, McDonald's'ın farklı iş önceliklerine odaklanmak istediği kaydedildi.

Öte yandan, McDonald's'ın 2018 Şubat'ta Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na sponsorluk yapacağı ifade edildi.

İlk kez 1976'da Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'na sponsorluk yapan McDonald's, 2012'de olimpiyat oyunları sponsorluğunu 8 yıl daha uzatmıştı.

McDonald's ile son zamanlarda olimpiyat oyunlarından ayrılan sponsorlara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Uluslararası oteller zinciri Hilton, ABD'li telekomünikasyon firması AT&T ve yatırım bankacılığının önemli kuruluşlarından Citigroup, olimpiyat oyunlarındaki farklı sponsorluklarını son dönemde sona erdirmişti.

Açıklamada, kar amacı gütmeyen IOC'nin elde ettiği gelirlerin yüzde 90'ını dünya genelinde sporculara ve spor organizasyonlarına dağıttığına dikkat çekilirken, bu miktarın günlük ortalama 3,25 milyon dolara (yaklaşık 11 milyon 400 bin lira) tekabül ettiği vurgulandı.