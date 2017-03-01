Ölmeden önce nezarete atılmayı istedi

Hollonda'da yaşayan 99 yaşındaki Annie isimli kadın; ilerleyen yaşına rağmen ilginç bir dileği vardı; "Ölmeden önce mutlaka kelepçelenip nezarete atılmak."

"BENİ GÖZALTINA ALIR MISINIZ?"

Nezarethanenin içeriden nasıl görüldüğünü merak eden 99 yaşındaki kadını yerel polis karakolunun komiserinden ricada bulundu.Polis bu ricayı kırmayarak, kadının evine ekip gönderdi ve kadını gözaltına aldırdı.

NEZARET SEVİNCİ

Gerçek mahkumların aksine nezarette olmaktan oldukça mutlu olan Annie; polis memurları tarafından fotoğraflandı ve videoya alındı. Yerel polis bu ilginç olayı sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.