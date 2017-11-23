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Ölmek üzere olan hastaya doktor yardım etmedi

Rusya'da ölmek üzere olan adam, hastaneye getirildiğinde adeta ölüme terkedildi. Sersemleyip yere düşen adama hiç kimse yardım etmedi.

23.11.2017 - 12:05
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Rusya'da ne doktorluk yemini de ne de insanlığa sığan bir görüntü ortaya çıktı. 47. doğum gününü kutlamak için arkadaşları ile bir araya gelen bir adam, partide uğradığı bir saldırı sonucu ağır yaralandı. Hemen ambulans ile hastaneye getirilen adam, burada adeta ölüme terkedildi.

Ölmek üzere olan hastaya doktor yardım etmedi

ÖLMEK ÜZERE OLAN ADAMI KİMSE UMURSAMADI

Smolensk Hastanesi'ne getirilen adam burada bir odaya götürüldü. Bir ara kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini gören adam yardım için kapıyı açıp dışarı çıktı, ancak adamın hem kan kaybı vardı, hem de bilinci yerinde değildi. Bu halde yardım isteyen adam kendini koridora atmaya çalıştı.

Koridorda bir anda yere düşen adam hareketsiz bir biçimde bir süre kaldı. Sonrasında koridordaki bir doktor durumu farketti ve ağır ve umursamaz hareketlerle adamın yanına gitti.

Ölmek üzere olan hastaya doktor yardım etmedi- VİDEO

Ölmek üzere olan hastaya doktor yardım etmedi

20 DAKİKA BOYUNCA YARDIM GELMEDİ

Yerde yatan adamı kısa bir süre göz ile inceleyen kadın doktor, daha sonra yine umursamaz bir tavır ile sırtını dönüp geldiği yoldan geri döndü.

Yaralı ve hayati tehlikesi bulunan adam kendisine yardım gelmediğini fark edince düştüğü yerden kalkmaya çalıştı, ancak bilinci buna el vermedi. Kafasını birkaç kere yerlere çarpan adam, ayağa kalkamadan yine yere yığıldı. 20 dakika boyunca kimse adamı umursamadı.

GEÇ GELEN YARDIM KOMAYA SOKTU

Adama yardım, 20 dakika sonra geldi. Yavaş adımlarla adamın başına gelen doktorlar, yaralıya geç müdahalede bulundu. Odaya götülürerek müdahale edilen adamın komaya girdiği belirtildi.

Ölmek üzere olan hastaya doktor yardım etmedi

Olayın ortaya çıkması ardından aile, hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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