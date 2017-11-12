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Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

Aydınlı hayvansever Funda Küçük, ölmek üzereyken bulduğu "Çin aslanı" cinsi köpeği, özel bir bakımla yeniden hayata döndürdü.

12.11.2017 - 15:56
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Sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan 38 yaşındaki banka çalışanı Funda Küçük, 2 ay önce yol kenarında yaralı halde bir köpek buldu. Tüylerinin tamamı dökülen ve "Çin aslanı" olduğu sonradan anlaşılan köpeği alıp evine götüren Küçük, hayvanla adeta bir bebek gibi ilgilendi.

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

KENDİ ÇABALARIYLA TEDAVİ ETTİ

Beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu Küçük, hayvan bakımı konusunda kendi çabasıyla edindiği bilgilerle köpeği 2 ay boyunca tedavi etti. Küçük, tedavi süresinin sonunda tüyleri yeniden çıkan ve görüntüsüyle ilgi toplayan köpeği her gün banyoda elleriyle yıkıyor, iş sonrası yürüyüşe çıkıp birlikte vakit geçiriyor.

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

Köpeği hayata döndürme serüvenini aktaran Küçük, "Leona" adını verdiği hayvanı ölmek üzereyken bulduğunu, başkalarının "Zaten ölecek, boşuna zaman kaybediyorsun." söylemlerine aldırış etmeden köpeği sahiplendiğini söyledi.

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

"ÖLDÜ DENİLECEK ZAMANDA HAYATA TUTUNDU"

Leona'nın da bu süreçte hayata tutunmayı bildiğini ifade eden Küçük, şöyle konuştu: "Leona’yı bulduğumda tir tir titriyordu. Üzerinde hiç tüy yoktu, kaburgaları sayılıyordu. Muhtemelen para verilerek alınmış hastalanınca sokaklara atılmış bir köpek. Onu gördüğüm gibi alıp eve geldim. İleri derecede uyuzu vardı, kan paraziti vardı. Derisini tedavi ettim. Her gün vitamin verdim. Ben yüzlerce hayvanı kurtardım ama bunun yeri bende ayrı. İnsanların tiksinip yüzüne bakamayacağı bir haldeydi ama şimdi çok sevimli bir hayvan oldu. Öldü denilecek zamanda yeniden hayat buldu."

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

Köpeğin ilk haliyle şimdiki hali arasında çok büyük farklar olduğunu dile getiren Küçük, sevgi ve doğru tedaviyle onu yeniden hayata bağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"

Sokakta görerek yaralarını tedavi ettiği hayvanlara sosyal medya üzerinden aile bulmaya çalıştığını, bu yolla çok sayıda hayvanı hayata döndürdüğünü anlatan Küçük, "Sosyal medyadan paylaştığımda çok sayıda kişi sahiplenmek istedi ama ben veremiyorum. Ölümüne 5 kaladan bu hale gelmesi çok mutluluk verici. Onunla çok iyi arkadaş olduk. Gerçekten tarif edilemez bir duygu. Hiçbir maddi değere değişilmeyecek bir his." dedi.

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

Her hayvanın bir canlı olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Küçük, bu konuda insanların bilinçlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

Ölmek üzereyken bulunan Çin aslanı, hayata tutundu

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