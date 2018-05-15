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Ölmemek için kadın ve çocukları kendisine siper etti

Mersin'de bir kişi, kendisini dolandıran şahsı silahla öldürdü. Bu sırada hayatını kaybeden şahıs, ölmemek için zanlının eşi ve çocuklarını kendine siper etti.

İHA | 15.05.2018 - 16:13..
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Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, market işletmeciliği yapan Nusret K., ailesi ile birlikte dükkanda olduğu sırada Deniz F. isminde bir şahıs geldi.

Şahsın daha önce kendisini dolandırdığını söyleyen market sahibi, dükkanında bulunan pombalı tüfeğini çekerek, vurmak istedi.

Ölmemek için kadın ve çocukları kendisine siper etti

KÜÇÜK ÇOCUĞU KENDİNE SİPER ETTİ

Bu sırada dışarı kaçan Deniz F., ölmemek için market sahibinin eşini ve çocuklarını kendisine siper etti.

Bir süre Nusret K.’yı ikna etmeye çalışan Deniz F., daha sonra bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre kaçabilen Deniz F., Nusret K.’nın açtığı ateş sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölmemek için kadın ve çocukları kendisine siper etti VİDEO

Ölmemek için kadın ve çocukları kendisine siper etti

"ÇOCUKLARIM İÇİN"

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Bölgede kapsamlı çalışma başlatan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı suç aletiyle birlikte yakaladı. Hayatını kaybeden şahıs ile hastane morguna kaldırıldı.

Zanlı emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nusret K., "Çocuklarım için öldürdüm. Beni dolandırmıştı. Pişmanım." dedi.

Ölmemek için kadın ve çocukları kendisine siper etti

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