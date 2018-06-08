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Oltalarını alıp evden çıkan eşi 3 yıldır bulunamıyor

İzmir'de, 10 Ağustos 2015 tarihinden bu yana haber alınamayan Parkinson hastası Cemal Gökmen'in ailesi, bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

DHA | 08.06.2018 - 09:47..
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Menemen ilçesinin İstiklal Mahallesi 7437 Sokak'ta, eşi Ayla (57) ve güvenlik görevlisi oğlu Serdar Gökmen'le (29) birlikte yaşayan Parkinson hastası, 2 çocuk sahibi Cemal Gökmen, şikayetleri artınca Menemen Devlet Hastanesi'nin nöroloji servisinde tedavi görmeye başladı.

Gökmen, bir süre sonra sanrı görmeye başlayınca ailesi, durumu doktoruna bildirdi. Doktor, sanrının, kullanılan ilaçlardan kaynaklanabileceğini söyledi.

Oltalarını alıp evden çıkan eşi 3 yıldır bulunamıyor

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Ayla Gökmen'in anlattığına göre, psikolojisi bozulan eşi, kanepenin altında kızının yattığını zannedip, "Kızım, gel buraya, çık oradan." demeye, "Evimizi taşlayacaklar, hazırlıklı olmamız gerek." deyip, balkona taşlar yığmaya, bekar olan oğlunun evlendiğini iddia etmeye başladı.

Oltalarını alıp evden çıkan eşi 3 yıldır bulunamıyor

EVDEN OLTALARINI ALIP KAÇTI

Balık avını çok seven Cemal Gökmen, ailesi psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle av için izin vermeyince, yaklaşık 3 sene önce evden habersiz çıktı.

Olta takımının yerinde olmadığını gören aile fertleri, Gökmen'in sürekli avlanmaya gittiği, Aliağa'daki Güzelhisar Çayı'na gitti. Yaşlı adam, burada bulunamayınca Gökmen ailesi, durumu polise bildirdi. Çay ve çevresi, deniz polisi ile sahil güvenlik ve AKUT ekiplerince arandı; ancak Cemal Gökmen'in izine rastlanmadı.

Oltalarını alıp evden çıkan eşi 3 yıldır bulunamıyor

EŞİNİN BULUNMASI İÇİN YARDIM BEKLİYOR

Ayla Gökmen, yaklaşık 3 senedir eşinden haber alamadığını belirterek, "Polis, eşim kaybolduktan sonra eşimin borç verdiği bir telefoncu ve 1- 2 kişiyi sorguladı; ancak bir şey çıkmadı. Ölen, bir kere ölür; ama ben gözlerim yolda, her gün ölüyorum. Sağ ya da ölü hiçbir haberini alamadım. Öldüğünü bilsek hiç olmazsa yeri belli olur, mezarı belli olur. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.

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