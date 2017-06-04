taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Oltasına 15 kiloluk balık takıldı

Amatör balıkçılık yapan Okan Korkmaz, oltayla 1 metre boyunda 15 kilogram ağırlığında sinarit balığı yakaladı.

04.06.2017 - 08:54
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Saros Körfezi'nde amatör balıkçılık yapan Okan Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enez ilçesi Sultaniçe sahilinde yıllardır amatör balıkçılık yaptığını söyledi.

BALIĞI GÖRÜNCE HEYECANLANDIK

Bulundukları mevkide oltayla avlandıklarını anlatan Korkmaz, "Akşamdan attığımız parakata dediğimiz yemli oltalarımızı sabah toplamaya gittik. Büyük bir balığın takıldığını görünce heyecanlandık.

İLK KEZ YAKALADILAR

Güçlükle kayığa aldığımız sinarit balığını görünce sevindik. Bu büyüklükte sinariti ilk defa yakaladık. Sinarit balığı İstanbul'da rağbet görüyor. Kilosunu 60 liradan kabzımal satın aldı" diye konuştu.

Oltasına 15 kiloluk balık takıldı

İlginizi Çekebilir
Antalya'da boş arazide ceset bulundu
Eskiden petrol dolum tesisi olarak kullanılan boş arazide atletli bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.
Erkek arkadaşının dövdüğü kadın yol ortasında bulundu
Konya'da erkek arkadaşı tarafından dövülen 36 yaşındaki Funda B., yol ortasında baygın halde bulundu.
Bursa'da kahvehanelere kumar baskını
Polis, kumar oynatıldığı iddia edilen kahvehanelere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kayıp Hatice'yi öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
Denizli’den Afyonkarahisar’a getirilen Soner Aktaş, gece adliyeye sevk edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da terör alarmı: 3 ayrı saldırı

Londra'da terör alarmı: 3 ayrı saldırı

258
Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

47
Milli Eğitim Bakanı: Zorunlu eğitim 13 yıla çıkacak

Milli Eğitim Bakanı: Zorunlu eğitim 13 yıla çıkacak

111
Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

26
Almanya'da polis şiddetiyle ölen Türk için eylem

Almanya'da polis şiddetiyle ölen Türk için eylem

34
Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği

Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği

12
Bursa'da kahvehanelere kumar baskını

Bursa'da kahvehanelere kumar baskını

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM