Oltasına 15 kiloluk balık takıldı

Saros Körfezi'nde amatör balıkçılık yapan Okan Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enez ilçesi Sultaniçe sahilinde yıllardır amatör balıkçılık yaptığını söyledi.

BALIĞI GÖRÜNCE HEYECANLANDIK

Bulundukları mevkide oltayla avlandıklarını anlatan Korkmaz, "Akşamdan attığımız parakata dediğimiz yemli oltalarımızı sabah toplamaya gittik. Büyük bir balığın takıldığını görünce heyecanlandık.

İLK KEZ YAKALADILAR

Güçlükle kayığa aldığımız sinarit balığını görünce sevindik. Bu büyüklükte sinariti ilk defa yakaladık. Sinarit balığı İstanbul'da rağbet görüyor. Kilosunu 60 liradan kabzımal satın aldı" diye konuştu.