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Oltasına 50 kiloluk balık takıldı

Bursa’da fabrikada işçi olarak çalışan Bayram Oruç’un stres atmak için suya attığı oltaya boyu büyüklüğünde bir balık geldi.

İHA | 08.07.2018 - 11:45..
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Büyükorhan ilçesinde Kocasu Deresi'ne giden Bayram Oruç, yanında getirdiği oltasını soğuk sulara attı. Oltasına 50 kilo ağırlığında, 1 metre 70 santim boyunda yayın balığı takıldı.

50  KİLOLUK BALIĞI KIYIYA ÇIKARDI

Oltasına takılan balığı kıyıya çıkartmak için uzun süre uğraşan Oruç, 2 saatlik çabalar sonunda boyu büyüklüğündeki balığı kıyıya çıkarmayı başardı.

Oltasına 50 kiloluk balık takıldı

BALIĞI ÇEKMEK İÇİN 2 SAAT UĞRAŞTIM

İlk defa bu kadar büyük balık yakaladığını ifade eden Bayram Oruç, "Bursa’da fabrikada çalışıyorum. Hafta sonu Kocasu Deresi'ne kafa dinlemeye geldim. Burada oltamı suya atıp beklemeye başladım. Beklerken büyük bir balık yakaladığımı hissettim, yakaladığım yayın balığını çekmek için 2 saat uğraştım. Sonunda kıyıya çekmeyi başardım. Yakaladığım bu balığı parçalayıp çalıştığım fabrikadaki arkadaşlarıma dağıtacağım” dedi.

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