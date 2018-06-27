Oltu taşından tespihin fiyatı şaşırtıyor

Erzurum'da tespih ve takı yapımında kullanılan Oltu taşı, Oltu ilçesindeki dağlarda yer alan maden yataklarından köylülerce çekiç, murç, kazma ve kürek yardımıyla güçlükle çıkartılıyor.

EL EMEĞİ GÖZ NURU

İlçe merkezi ve Erzurum kent merkezindeki atölyelere ulaştırılan Oltu taşı, ustaların el emeği ve göz nuruyla tespih veya çeşitli süs ve takı eşyalarına dönüştürülüyor.

Yakutiye ilçesindeki Rüstem Paşa Çarşısı'nda yer alan dükkanında esnaf Sefa Dükmen'in satışa çıkardığı Oltu taşından tespih, fiyatıyla el yakıyor.

BEĞENİ TOPLUYOR

Üç farklı usta tarafından 3 ayda yapılan ve 12 bin liraya satışa sunulan tespih, yerli ve yabancı birçok turistin beğenisini topluyor. Esnaf Sefa Dükmen, zor şartlarla madenlerden çıkartılan Oltu taşından üretilen ürünlerin, kullandıkça değer kazandığını söyledi.

TAMAMI GÜMÜŞTEN YAPILDI

Oltu taşının işlenmesinin oldukça zevkli olduğunu anlatan Sefa Dükmen, bu taşın insanlardaki negatif enerji ve ruhsal rahatsızlıkların yanı sıra halsizliğe de iyi geldiğine dikkati çekti.

Sefa Dükman, yoğun ilgi gören tespihe ilişkin, "Tespihin işlemesinin tamamı gümüşten yapıldı. Tespihte 3 ustanın el işçiliği ve emeği var. Tespihin değeri 12 bin lira. Oltu taşından üretilen tespihlerin minimum değeri zaten 100 lira. Bu değerli tespihi dükkanımızın vitrininde aksesuar olarak göstermek için yaptırdık." diye konuştu.

ERZURUM'DA TEK

Oltu taşının, tespih ve takı üretiminde güzel bir maden olduğunu belirten Sefa Dükman, "Takı aksesuarı ve el işçiliğini seven vatandaşlar, tespihe yoğun ilgi gösteriyor. Bu, istisna bir tespih ve ölçüleri çok büyük. Tespihin tanesini yaklaşık 35 milimetre çapında ürettik, günlük çekim için uygun değil. Aksesuar ve şark köşeleri için üretilen bir tespih. Tespih, bu yönüyle Erzurum ve Rüstem Paşa Çarşısı'nda tek." ifadelerini kullandı.