taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.892
USD
4,6482
EURO
5,5275
ALTIN
193,43
PETR
79,2200

Ölü balıkları yiyen martılar da telef oldu

Aydın Büyük Menderes Nehri'nde telef olan balıkları yiyen martılar öldü.

DHA | 23.05.2018 - 19:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Balat Mahallesi yakınlarında, Büyük Menderes Nehri'nde dün başlayan toplu balık ölümleri Aydın'da büyük yankı uyandırırken, bölgede balıkçılık yapanlar da durumdan olumsuz etkilendi.

Aydın'da binlerce balık telef oldu VİDEO

FABRİKA ATIKLARI BALIKLARI ÖLDÜRDÜ

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin topladığı numuneler incelemeye alındı, ancak henüz balıkların neden öldüğü netleşmedi. Bazı kişiler balık ölümlerinin zirai ilaçlardan, bazıları ise fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyor.

Ölü balıkları yiyen martılar da telef oldu

MARTILAR DA ÖLÜYOR

Öte yandan, ölü balıklar çevrede pis kokuya neden olurken, bu balıklardan yiyen martıların da öldüğü belirlendi. Balık ölümleri ile ilgil Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ise sürdüğü bildirildi.

Ölü balıkları yiyen martılar da telef oldu



Ölü balıkları yiyen martılar da telef oldu



Ölü balıkları yiyen martılar da telef oldu



Ölü balıkları yiyen martılar da telef oldu

Ölü balıkları yiyen martılar da telef oldu

Ölü balıkları yiyen martılar da telef oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

222
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

1065
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yla görüştü

296
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

686
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

696
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

408
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

393
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94