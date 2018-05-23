Ölü balıkları yiyen martılar da telef oldu

Balat Mahallesi yakınlarında, Büyük Menderes Nehri'nde dün başlayan toplu balık ölümleri Aydın'da büyük yankı uyandırırken, bölgede balıkçılık yapanlar da durumdan olumsuz etkilendi.

Aydın'da binlerce balık telef oldu VİDEO

FABRİKA ATIKLARI BALIKLARI ÖLDÜRDÜ

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin topladığı numuneler incelemeye alındı, ancak henüz balıkların neden öldüğü netleşmedi. Bazı kişiler balık ölümlerinin zirai ilaçlardan, bazıları ise fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyor.

MARTILAR DA ÖLÜYOR

Öte yandan, ölü balıklar çevrede pis kokuya neden olurken, bu balıklardan yiyen martıların da öldüğü belirlendi. Balık ölümleri ile ilgil Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ise sürdüğü bildirildi.