taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.269
USD
3,5454
EURO
3,9471
ALTIN
142,07
PETR
45,8800

Ölü beyaz balina kıyıya Hatay'da vurdu

Hatay Arsuz'da ölmüş olan beyaz balina kıyıya vurdu.

21.06.2017 - 08:31
  1. Haberler
  2. Yaşam

Karaağaç Mahallesi'nde bir haftadır denizden kötü koku bir koku geldiğini fark eden vatandaşlar, dün sahile gittiklerinde kıyıya vuran 12 metre uzunluğunda ölü beyaz balina ile karşılaştı.

YERİNDEN ÇIKARAMADILAR

İhbar üzerine sahile gelen polisler, durumu sahil güvenlik ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine bildirdi.

Yetkililer, rüzgar ve dalgaların şiddeti nedeniyle ölü balinayı bulunduğu yerden çıkartamadı. Bazıları, ölü beyaz balinanın bir haftadır sahile yakın kesimlerde deniz üzerinde gördüklerini iddia ederken, yetkililerin balinayı bugün sahilden çıkartmayı planladığı öğrenildi.

Ölü beyaz balina kıyıya Hatay'da vurdu

Ölü beyaz balina kıyıya Hatay'da vurdu

Ölü beyaz balina kıyıya Hatay'da vurdu

Ölü beyaz balina kıyıya Hatay'da vurdu

İlginizi Çekebilir
Alanya'da plajlar turistlere kaldı
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Ramazan dolayısıyla yerlilerin rağbet etmediği plajları tatilciler doldurdu.
Lezzetli çilek seçmenin 5 püf noktası
Bu haber, bu yaz da şöyle lezzetli çilek yiyemedim diyenler için.
Kalaycılar Bayram mesaisinde
Trabzonlu kalaycı Necmi Kaya Bayram önceci yoğunluk yaşıyor.
Gülmek için 5 neden
Gülmek için hayatta aslında ne kadar çok sebebimiz olduğunu hatırlayın ve hadi, gülümseyin.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

120
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

39
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

107
Tudor'dan önemli açıklamalar

Tudor'dan önemli açıklamalar

30
Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor

Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor

34
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

126
Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM