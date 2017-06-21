Ölü beyaz balina kıyıya Hatay'da vurdu

Katar Petroleum’un CEO’su Saad el-Kaabi, ülkesinin sonsuza kadar abluka altına kalabileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan, tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kestiği Katar'a ait 15 bin deveyi de sınır dışı gönderdi.

Suudi Arabistan 15 bin Katar devesini sınır dışı etti

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Belhanda ve Maicon'a verilecek bonservis bedelleri

Belhanda ve Maicon transferlerini bitiren Galatasaray yönetimi, her iki futbolcunun da kulübüne 8'er milyon euro ödeyecek.