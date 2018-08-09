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Ölü dev mavi balina Japonya sahillerine vurdu

Japonya'nın Kamakura şehri sahiline geçtiğimiz günlerde dev bir mavi balina vurdu. Uzmanlar balinanın ölüm nedenini araştırmak için sahile merkez kurdular.

İHA | 09.08.2018 - 16:04..
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Japonya’da dev bir mavi balina, Kamakura şehri sahillerinde karaya vurdu. 10 metre uzunluğundaki mavi balina, geçtiğimiz gün Japonya’nın Kamakura şehri sahillerinde karaya vurmuş olarak bulundu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uzmanlar, ülkede böyle nadir bulunan bir türün ilk defa görüldüğünü söyledi. Dev mavi balina yavrusunun ölüm nedeni henüz bilinmezken, kalıntıların uzmanlar tarafından incelenmesi için Kamakura sahiline çadırlar kuruldu. Balinanın kalıntıları, incelenmek üzere Shizuoka eyaletindeki bir tesise nakledilecek.

Ölü dev mavi balina Japonya sahillerine vurdu

10 METRE 52 SANTİM

Tokyo Ulusal Doğa ve Bilim Müzesi’nden Yuko Tajima, erkek mavi balina yavrusunun bu sene doğduğunu ve boyunun 10 metre 52 santim olduğunu söyledi.

Ölü dev mavi balina Japonya sahillerine vurdu VİDEO

Ölü dev mavi balina Japonya sahillerine vurdu

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Türünün en büyüğü olan mavi balinaların boyları 30 metreye, ağırlıkları ise 170 tona kadar çıkabiliyor. Mavi balinalar on yıllardır süren ticari balina avcılığından sonra Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından tehlike altındaki canlılar arasında sayılıyor. Dünyada sadece 10 bin ila 25 bin arasında mavi balina bulunduğu belirtilirken, iklim değişikliği ve gemilere çarpma tehlikesi balinaları tehdit ediyor.

Ölü dev mavi balina Japonya sahillerine vurdu



Ölü dev mavi balina Japonya sahillerine vurdu



Ölü dev mavi balina Japonya sahillerine vurdu

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