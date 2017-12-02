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Ölü diye gömecekleri bebeğin yaşadığını anladılar

Hindistan'da ölü doğduğu gerekçesiyle ailesine poşetle teslim edilen bebeğin gömüleceği sırada yaşadığı ortaya çıktı.

AA | 02.12.2017 - 02:57..
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NDTV'de yer alan habere göre, Yeni Delhi'deki bir hastanede, 22 haftalık ikiz prematüre bebeklerden biri doğum sırasında hayatını kaybetti. Kısa süre sonra ikinci bebeğin de öldüğünü açıklayan hastane, bebeklerin cenazelerini aileye teslim etti.

Hastaneden ayrılan aile, ikizleri toprağa vermeye hazırlandıkları sırada poşetteki bebeklerden birinin hareket ettiğini fark etti.

Bunun üzerine aile, bebeğin tedavisi için en yakındaki hastaneye gitti. Ailenin şikayetinin ardından polis, hastane hakkında soruşturma başlattı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, sorumlu olan doktorun açığa alındığı ve olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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