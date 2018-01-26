Ölü kimliğiyle besicileri 43 milyon lira dolandırdı

Ölen bir kişinin kimliğini kullanan dolandırıcının, kent merkezinin yanı sıra Susuz, Selim, Akyaka ve Arpaçay ilçelerinden aldığı 500 TIR dolusu, 17 bin büyükbaş hayvanı Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya götürdüğü iddia edildi.

Mağdurlar adliyeye giderek şikayetçi oldu.

"17 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVANIMIZI ÇALDI"

Bu dolandırıcıdan büyük bir darbe yediklerini belirten Susuz ilçesi Kalecik Köyü Muhtarı Karabey Mintemur, şunları anlattı:



"Bu adam Şanlıurfa'dan geldi. Öncülük yapan biri vardı. Biz de güvendik ve senet karşılığı malımızı verdik. Bizlere biraz da para verdi. Malımız iyi satılıyor diye çok sevinmiştik. Dolandırıcı olduğunu anlamadık. Hakkında her hangi bir araştırma da yapmadık. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana mal veriyorduk. Bu süre içinde Kars'ta yaklaşık 43 milyon TL'lik 17 bin adet büyükbaş hayvan satın aldı. Bugüne kadar yaklaşık 500 TIR'la bu hayvanları Diyarbakır ve Urfa'ya götürdü. Kendisi bize Tarım Bakanlığı'ndan Genç Çiftçileri Desteklemek için geldiklerini ve hayvanları çiftliklerde yetiştireceklerini söylediler. Tarım bakanımızın adını da kullanınca biz de güvendik. Paramız zayi olmaz sandık. Herhangi bir sorgusunu da yapmadık ilçe tarıma gidip sormadık. Sonradan öğrendik ki adam buradan her hangi bir sevk çıkışı almadan hayvanları götürüyormuş. Dolandırıldıktan sonra kimliğinin bile sahte olduğunu öğrendik. Bize verdiği isim 10 yıl önce ölmüş. Senet yaptığımız kimlik ölünün adınaymış."