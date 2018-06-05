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Ölü numarası yapan oğul annesine yasa boğdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir vatandaş kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı. Şakayı gerçek sanan yaşlı kadın ise oğlunun kefene bürünmüş halini görünce feryat edip gözyaşı döktü.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 15:03..
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Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesi Osmanlar köyünde yaşayan Ali Acar, annesine ölü şakası yapmak istedi.

KÖTÜ ŞAKA AĞITLAR YAKTIRDI

Kefen giyip çenesini bağlayarak annesine ölü taklidi yapan Acar’ın o halini gören yaşlı annesi, oğlunun öldüğünü sanarak başında ağıtlar yaktı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde ise, “Yavrum Kur’anımız olsun. Evimizde Kur’an okunsun” diyerek gözyaşı döktü.

Ölü numarası yapan oğul annesine yasa boğdu VİDEO

KADINI AĞLATIP KAHKAHALARLA GÜLDÜLER

Çevredekiler ise o anları izlerken kahkahalara boğuldu. Bir kadın ise yaşlı kadının haline dayanamayarak, "Bu kadar yeter" diye cevap verdi.

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