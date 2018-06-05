Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesi Osmanlar köyünde yaşayan Ali Acar, annesine ölü şakası yapmak istedi.

KÖTÜ ŞAKA AĞITLAR YAKTIRDI

Kefen giyip çenesini bağlayarak annesine ölü taklidi yapan Acar’ın o halini gören yaşlı annesi, oğlunun öldüğünü sanarak başında ağıtlar yaktı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde ise, “Yavrum Kur’anımız olsun. Evimizde Kur’an okunsun” diyerek gözyaşı döktü.

Ölü numarası yapan oğul annesine yasa boğdu VİDEO

KADINI AĞLATIP KAHKAHALARLA GÜLDÜLER

Çevredekiler ise o anları izlerken kahkahalara boğuldu. Bir kadın ise yaşlı kadının haline dayanamayarak, "Bu kadar yeter" diye cevap verdi.