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Ölüm asteroidi isimli gök taşı Dünya'yı teğet geçecek

Bilim insanları, çapı 260 metre olan MC4 adlı gök taşı hakkında "Bu boyutta göktaşı Dünya’ya çarpsaydı tüm yaşamı bitirebilirdi" dedi.

10.07.2017 - 08:40
  1. Haberler
  2. Dünya

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Yarın Türkiye saatiyle saat 09.00 ila 09.40 arasında Dünya'ya en yakın noktaya gelecek olan MC4'ün çapının 260 metre olduğu tespit edildi.

Bilim insanları, göktaşının Dünya'ya en yakın olduğu anda bile aradaki mesafenin 2.9 milyon kilometre olacağını belirterek MC4'ün dünyaya herhangi bir tehdit içermediğini kaydetti.

"DÜNYA'YA ÇARPSAYDI TAMAMEN ORTADAN KALDIRABİLİRDİ"

Rusya merkezli haber sitesi Sputnik'e konuşan Rus bilim insanları, "Bu boyutta bir gök taşı dünyaya çarpsaydı yeryüzündeki hayatı tamamen ortadan kaldırabilirdi" dedi.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Fransa'nın Cote d'Azure rasathanesinden astrofizikçi Patrick Michel, "Eğer CM4'ten daha küçük, mesela 150 metre çapında bir gök taşı dünyaya düşerse, ortaya çıkan enerji Hiroşima'ya atılan atom bombasının 10 bin katı değerinde olur" ifadelerini kullandı.

Çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan gök taşının dünyanın yanından geçerken hızının saate 74 bin 700 kilometre olduğu belirtildi. Uzmanlara göre, Dünya'ya 10 milyon kilometre mesafeden geçecek olan ve "potansiyel tehlike" olarak görülen bin 700 adet gök taşı tespit edildi.

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