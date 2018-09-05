taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.58645
Euro
7.66525
Altın
1197.01
Borsa
92790.99

Ölüm haberini veren doktora saldırdı

Zonguldak'tan Düzce'ye götürülen kanser hastası yolda Ereğli'de özel hastanede yaşamını yitirdi. Hastanın oğlu ölüm haberini veren Doktor Veyis Turan'a saldırdı.

DHA | 05.09.2018 - 19:35..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Ölüm haberini veren doktora saldırdı

Zonguldak'taki hastaneden Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve mide kanseri olduğu öğrenilen İ.T. yolda fenalaşınca Ereğli'de bulunan özel hastaneye getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İ.T. kurtarılamadı.

ÖLÜM HABERİNİ VEREN DOKTORA SALDIRI

Ölüm haberini aileye vermek için gelen Anestezi Uzmanı Dr. Veyis Turan, ölen İ.T.'nin oğlu H.T.'nin saldırısına uğradı. Hastane görevlileri ve vatandaşların araya girmesi doktora saldıran H.T. sakinleştirildi. Aldığı darbelerle etkilenen Veyis Turan kontrol amacıyla hastanenin acil servisine götürüldü. H.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ölüm haberini veren doktora saldırdı VİDEO

"İNSANLIK DIŞI BİR OLAY"

Özel hastanenin başhekimi Ercan Yalçın, "Hasta, Zonguldak'tan Düzce'ye nakil yapılırken yolda fenalaşarak hastanemize kabul edilmiş. Terminal yani son dönemde bir hasta. Nihayetinde hasta yolda kötüleşmiş. Özellikle kanser hastalığında son dönemlerinde tedavi mümkün olmuyor. Uygulanan şiddetin gerekçesi nedir anlamak mümkün değil. Üzücü bir olay. İnsanlık dışı bir olay. Görev başındaki bir arkadaşımız, vefat haberini vermek için geldiğinde hasta yakınlarının şiddetine maruz kaldı. Her ne olursa olsun bir yapılan her türlü şiddete karşıyız. Bu konuda da gerekli yasal yaptırımların yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

219
Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

212
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

381
Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

97
İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

130
CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

96
Meteoroloji açıkladı: Yağış geliyor

Meteoroloji açıkladı: Yağış geliyor

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM