Ölüm istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ölüm sayısı revize edilen 2016 yılında 422 bin 726 iken 2017 yılında yüzde 0,7 artarak 425 bin 781 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,7’sini erkekler, yüzde 45,3’ünü kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 5.3 OLDU

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9.2 OLDU

Bebek ölüm sayısı, 2016 yılında 13 bin 6 iken 2017 yılında 11 bin 849 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2016 yılında binde 9,9 iken 2017 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü düştü.

BEBEK ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL BİNDE 17.2 İLE KİLİS OLDU

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu. Bu ili binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı oldu. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya izledi.



Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2016 yılında yüzde 64,7 iken 2017 yılında yüzde 64,4 oldu. Ölen bebeklerin 2017 yılında yüzde 13,2’sinin ilk gün, yüzde 29,6’sının 1-6 günlükken, yüzde 21,6’sının ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 23,3 oldu.

BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI BİNDE 11.2 OLDU

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2016 yılında binde 12,1 iken 2017 yılında binde 11,2 oldu.

ÖLÜMLE SONUÇLANAN İNTİHAR SAYISI 2017 YILINDA YÜZDE 3.9 AZALDI

Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2016 yılında 3 bin 193 iken 2017 yılında yüzde 3,9 azalarak 3 bin 69 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 77,2’sini erkekler, yüzde 22,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

KABA İNTİHAR HIZI DÜŞTÜ

Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2016 yılında yüz binde 4,03 iken 2017 yılında yüz binde 3,82’ye düştü. Diğer bir ifade ile 2017 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.