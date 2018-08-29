Ölüm sarkıtı nedir

Ölüm sarkıtı, denizin yüzeyindeki buz kütlesinden ayrılan tuzlu suyun donarak batmasıyla meydana gelen bir doğa olayıdır. Sarkıt şeklini alarak yavaş yavaş dibe inen buzul, deniz yatağında uzayarak ilerler. Bu doğa olayına ölüm sarkıtı isminin verilmesinin sebebi de tam burada başlıyor.

DOKUNAN HERŞEY ÖLÜYOR

Deniz tabanına ulaşması saatler alan tuzlu su denizin tabanına ulaştığında aşırı derecede soğuk olduğu için dokunduğu bütün canlıları anında dondurarak öldürür. Bu arada, deniz yıldızları ve deniz kestaneleri dahil olmak üzere önüne çıkan her türlü canlıyı dondurarak öldürüyor. Sıfırın altında sıcaklıkta olan tuzlu su sarkıtının yoğunluğu çevresindeki deniz suyuna göre daha fazla olduğu için batıyor.

Ölüm sarkıtı denmesinin sebebi ise tam olarak budur.