'Ölümcül' Michael Kasırgası Florida'yı tehdit ediyor

ABD bu yıl tarihin en büyük kasırgalarıyla boğuşuyor. Önce kasırga ABD'nin doğu yakasını vururken, şimdi de güneyden yaklaşıyor. Ölümcül olarak adlandırılan Michael Kasırgası, hızla karaya yaklaşıyor.

DEV BİR KASIRGAYA DÖNÜŞECEK

Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamada "Hava Kuvvetleri Kasırga Avcısı hava aracının verileri, sürekli esen rüzgar kuvvetinin saatte azami 175 km hızında olduğunu gösterdi. Daha da güçlenmesi bekleniyor. Michael Kasırgası'nın Florida'ya ulaştığında büyük bir kasırga olacağı tahmin ediliyor" dedi.

ŞİDDETİNİN KATEGORİ 4'E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

NHC kasırganın Florida'ya ulaşmadan önce şiddetinin Kategori 4'e yükselmesinin beklendiğini duyurdu.

Florida Valisi Rick Scott daha önce Michael Kasırgası'nın karaya ulaştığında şiddetinin Kategori 3 olmasını beklediklerini söylemişti. Twitter'dan açıklama yapan Scott halkı yetkilierin uyarılarını hafife almamaları konusunda uyarmış ve "Bu fırtına sizi öldürebilir. Evinizi yeniden inşa ederiz ama hayatınızı inşa edemeyiz. Eğer tahliye emri aldıysanız, hemen ayrılın" demişti.

FLORİDA'DA TAHLİYE