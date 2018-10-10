'Ölümcül' Michael Kasırgası Florida'yı tehdit ediyor

ABD bu yıl tarihin en büyük kasırgalarıyla boğuşuyor. Önce kasırga ABD'nin doğu yakasını vururken, şimdi de güneyden yaklaşıyor. Ölümcül olarak adlandırılan Michael Kasırgası, hızla karaya yaklaşıyor.
DEV BİR KASIRGAYA DÖNÜŞECEK
Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamada "Hava Kuvvetleri Kasırga Avcısı hava aracının verileri, sürekli esen rüzgar kuvvetinin saatte azami 175 km hızında olduğunu gösterdi. Daha da güçlenmesi bekleniyor. Michael Kasırgası'nın Florida'ya ulaştığında büyük bir kasırga olacağı tahmin ediliyor" dedi.
ŞİDDETİNİN KATEGORİ 4'E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR
NHC kasırganın Florida'ya ulaşmadan önce şiddetinin Kategori 4'e yükselmesinin beklendiğini duyurdu.
Florida Valisi Rick Scott daha önce Michael Kasırgası'nın karaya ulaştığında şiddetinin Kategori 3 olmasını beklediklerini söylemişti. Twitter'dan açıklama yapan Scott halkı yetkilierin uyarılarını hafife almamaları konusunda uyarmış ve "Bu fırtına sizi öldürebilir. Evinizi yeniden inşa ederiz ama hayatınızı inşa edemeyiz. Eğer tahliye emri aldıysanız, hemen ayrılın" demişti.
FLORİDA'DA TAHLİYE
Florida'da 370 binden fazla kişiye evlerini tahliye etmeleri uyarısı yapılırken, Florida, Alabama ve Georgia'da olağanüstü hal ilan edilmişti.
Kasırganın merkezinin gün içinde Florida içlerine doğru ilerlemesi ve ardından yönünü kuzeydoğuya doğru çevrimesi bekleniyor. NHC dün Michael Kasırgası'nın seviyesini Kategori 2'ye yükseltmişti.
Meksika Körfezi'nde oluşan kasırga Honduras, Nikaragua ve El Salvador'u dün vurmuş ve 13 kişinin ölümüne neden olurken, Florida'da kasırgaya karşı önlemler alınmaya başlandı. Binaları, zarar görmemesi için tahtalarla çevreleyen bölge halkı güvenli bölgelere nakledilyor.