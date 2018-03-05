Ölümcül parazit için ilk sıtma aşısı yolda

Dünyada ilk kez geliştirilen ve 3 yıldır hastalığın sık görüldüğü Gana, Kenya ve Malawi'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkede yürütülen Faz-3 çalışmasının sonuçları, aşılı çocukların ölümcül hastalığa karşı korunduğunu ortaya koydu.

İlaç ve aşı firması GlaxoSmithKline'nın (GSK) Brüksel'deki tesisinde düzenlenen "Aşı Üretim Aşamaları ve Geleceğin Aşılarını Geliştirmek" başlıklı bilimsel toplantıda, dünyada genelinde yürütülen ilk aşı çalışmaları, geleceğin aşıları, Ar-Ge faaliyetleri ve üretim aşaması alanında bilgilendirme yapıldı.

BÖCEK ISIRMASIYLA GEÇEN PARAZİT

Dünyada ilk kez sıtma alanında geliştirilen aşının sonuçları hakkında AA muhabirine açıklama yapan Ar-Ge Direktörü Yannick Vanloubbeeck, sıtmaya yol açan parazitin, böcek ısırması sonucunda insan vücuduna girdiğini ve karaciğere yerleştiğini anlattı.

ÖLÜMCÜL SONUÇLAR...

Parazitin, karaciğere yerleştikten sonra kendini değiştirerek tekrar kana karıştığını belirten Vanloubbeeck, "Yapısı değişen parazitin kana girmesiyle birlikte hastalık kendini gösteriyor. Hastalık tedavi edilemediğinde özellikle çocuklarda ölümcül sonuçlar doğuruyor." dedi.

Vanloubbeeck, alt sahra bölgesindeki Afrika ülkelerinde her saat başı bir çocuğun sıtmadan dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çekti.