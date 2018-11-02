Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan 6 katlı kongre merkezinin çatısı sabah saatlerinde çöktü. Çatının çökmesi ile birlikte olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan işçiye ulaştı.

Ölümden kurtarmak için zamanla yarıştılar VİDEO

57 yaşındaki Osman A.’nın kafasına kadar mucura gömüldüğünü belirleyen AFAD ve itfaiye ekipleri, elleri ve küreklerle mucuru temizlemeye çalıştı.

20 DAKİKADA KURTARILDI

Hem işçiler hem de kurtarma ekipleri yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonrasında 57 yaşındaki Osman A.’yı bulunduğu yerden çıkardı. Osman A.’nın kafasına kadar gömüldüğü mucurdan kurtarılma anı yine bir işçi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



