taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46485
Euro
6.26075
Altın
1235.2485
Borsa
93049.48
Gram Altın
216.995

Ölümden kurtarmak için zamanla yarıştılar

Kayseri’de çöken çatında mucura kafasına kadar gömülen işçiyi kurtarmaya çalışan ekipler büyük çaba sarf etti.

İHA | 02.11.2018 - 13:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan 6 katlı kongre merkezinin çatısı sabah saatlerinde çöktü. Çatının çökmesi ile birlikte olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan işçiye ulaştı.

Ölümden kurtarmak için zamanla yarıştılar VİDEO

57 yaşındaki Osman A.’nın kafasına kadar mucura gömüldüğünü belirleyen AFAD ve itfaiye ekipleri, elleri ve küreklerle mucuru temizlemeye çalıştı.

20 DAKİKADA KURTARILDI

Hem işçiler hem de kurtarma ekipleri yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonrasında 57 yaşındaki Osman A.’yı bulunduğu yerden çıkardı. Osman A.’nın kafasına kadar gömüldüğü mucurdan kurtarılma anı yine bir işçi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ölümden kurtarmak için zamanla yarıştılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'dan Türkiye açıklaması

217
Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

87
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

284
Tek tip askerlik modeli geliyor

Tek tip askerlik modeli geliyor

113
Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

56
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sıla'ya telefon

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sıla'ya telefon

377
Yıldız Tilbe fularla dans etti

Yıldız Tilbe fularla dans etti

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM