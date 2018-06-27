Ölümden son anda dönülen kaza güvenlik kamerasında

AB Genel İşler Konseyi, "Konsey, 3,5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ve bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin önemli çabalarını takdir ediyor." açıklamasında bulundu.

Muğla'da, otomobiliyle yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü, kazadan yaralı olarak kurtularak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu Gonca Vuslateri, Mart 2011’de fotoğrafçı Mehmet Turgut ile flört etmeye başlamıştı. Bu ilişki 2 yıl sürmüştü.

Gonca Vuslateri ve Mehmet Turgut komşu oldu

Kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağı, lezzetlerini dünya ile paylaşacak.

1 Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.

2 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

3 Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor Taşıma seçmenle miting yapan CHP, bu kez de Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için otobüsleri Ankara'ya sürdü.

4 Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notu bıraktı Konya'da minibüsüyle çarparak yaraladığı Zeynep Gündüz ile hastaneye giden Ali Gültekin, polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına not bıraktı.

5 Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi Dünya Kupası'nda Nijerya ile karşılaşan Arjantin'in efsane futbolcusu, Arjantin galibiyet golünü atınca Nijerya tribünlerine el hareketi çekti, ardından fenalaştı.

6 ABD Afrika ülkeleriyle birlikte kadınlar için tehlikeli görüldü Thomson Reuters Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre, kadınlar için dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinin 10. sırasında ABD yer aldı.