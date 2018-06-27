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Ölümden son anda dönülen kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Bahçelievler'de, bir oto aksesuarcısı ve müşterisi, kendilerine doğru gelen aracı fark ederek ezilmekten kıl payı kurtuldular.

DHA | 27.06.2018 - 07:44..
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Bahçelievler'de, Yenibosna Atatürk Caddesi'nde, 17 Haziran 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında, caddede ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce önündeki araca, ardından kaldırıma çıkarak park halindeki bir başka otomobile çarptı.

SON ANDA FARK ETTİLER

Kaldırımdaki otomobilin farlarını değiştirmeye çalışan oto aksesuarcı Emre Özkan ile otomobilin sahibi Resül Güney, aracın kendilerine doğru geldiğini fark edip kaçarak ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 184 promil alkollü olduğunun belirlendiği iddia edildi.

Ölümden son anda dönülen kaza güvenlik kamerasında ViDEO

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