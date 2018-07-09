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Kazada ölüme neden olan sürücü: Alkollüydüm hiç yavaşlamadım

Kayseri’de iki otomobilin çarpıştı kazada, 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan kişi, “Alkollüydüm, hızım 100’dü, ışık yeşilden kırmızıya döndü, hiç yavaşlamadım, pişmanım” dedi.

İHA | 09.07.2018 - 13:26..
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Kaza 27 Şubat’ta Sivas yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü E.Y. olan 58 NN 971 otomobil ile sürücüsü M.K. (38) olan 38 BA 106 plakalı otomobil çarpıştı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan E.Y. (37) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık M.K., mağdur A.S., D.S., M.E.S., ölen E.Y.’nin şikayetçi eşi H.Y. ve avukatlar katıldı.

“ALKOLLÜYDÜM, HİÇ YAVAŞLAMADIM”

Tutuklu sanık M.K. mahkemede suçunu itiraf ederek, “Beyazşehir’den Kayseri merkeze gidiyordum. Işık yeşilden kırmızıya döndüğü sırada yetişirim diye yavaşlamadım, çarpıştık, çok pişmanım. Bir kişinin ölümüne sebep oldum. Alkollüydüm, hızım 100’dü, hiç yavaşlamadım” diye konuştu.

Kazada ölüme neden olan sürücü: Alkollüydüm hiç yavaşlamadım

"SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM"

Kazada yaralanan ve tekerlekli sandalye ile duruşmaya gelen A.S. isimli mağdur ise “Yeşil ışık yandıktan sonra hareket ettik, daha sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü 5 Mart’ta hastanede açtım. Sol kolumu hissetmiyorum, sol bacağım ameliyatla kısaldı. Ameliyatlar devam ediyor. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

Hayatını kaybeden E.Y.’nin şikayetçi eşi H.Y. de sanığın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti kusur durum için beklenen rapor nedeniyle duruşmayı Eylül ayına erteledi.

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