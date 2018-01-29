taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.244
USD
3,7808
EURO
4,6945
ALTIN
163,75
PETR
70,2200

Ölüme terk edilen Afrinli kadını Türk askeri kurtardı

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK unsurlarından arındırılan bir köyde terör örgütlerince ölüme terk edilmiş engelli kadını kurtararak Türkiye'ye getirdi.

AA | 29.01.2018 - 12:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürütülen operasyonlarda TSK'ya ait birlikler, Hatay sınırı karşısında Afrin'in batısındaki operasyonda El Hamam köyünü teröristlerden temizledi.

ÖLÜME TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Köydeki evlerde gece arama-tarama yapan askerler, bir evde ölüme terk edilmiş engelli bir kadına rastladı.

Afrinli kadın, bölgede hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait zırhlı ambulansla alınarak sınır hattına kurulan UMKE ilk yardım çadırına getirildi.

Ölüme terk edilen Afrinli kadını Türk askeri kurtardı

Bitkin halde bulunan ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan engelli kadın, burada sağlık ekiplerince tepeden tırnağa genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"GEREKEN HASSASİYET GÖSTERİLİYOR"

UMKE çadırında kadının durumu hakkında sağlık personelinden bilgi alan Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, operasyon kapsamında sadece askeri anlamda değil, sivil ve sosyal anlamda da gereken hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

"ZIRHLI AMBULANSLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ"

Harekatın birçok noktada devam ettiğini hatırlatan Karaosmanoğlu, "Askerimiz, kadını Türkiye sınırının hemen karşısında bulunan El Hamam köyünde PYD unsurlarınca ölüme terk edilmiş yalnız bırakılmış şekilde buldu. Ama Türk askerimiz tarihimiz boyunca olduğu gibi hassasiyet göstererek kadını zırhlı ambulansla Türkiye'ye getirdi. Valimizin de talimatlarıyla buradaki UMKE çadırımız da ilk tedavisi gerçekleştirildi. Bakımı Türkiye Cumhuriyetince üstlenilmek üzere Kırıkhan Devlet Hastanemizde devam ettirilecek." sözlerine yer verdi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

387
Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

39
Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

89
İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

107
Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

219
ABD'li General Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

ABD'li General Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

160
Sosyal medyada terör propagandası: 311 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandası: 311 gözaltı

157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM