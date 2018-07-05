Ölüme terk edilen yaşlı eşeğe sahip çıktılar

Tırnakları uzun olduğu için yürüyemeyen, enfeksiyon kapan yaşlı eşek, tedavisinin ardından bir hayvansevere verilerek sahiplendirilecek.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nedret Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlanan hayvanın faydası kalmadığı düşünülerek sahibince sokağa bırakıldığını söyledi.

"TEDAVİSİNİ YAPIP İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Bozüyük'te bir vatandaş tarafından bulunup merkeze getirilen eşeğin tırnaklarının büyüdüğünü bu nedenle yürüyemediğini aktaran Avcı, "Tüy dökümüne girmiş. Tedavisini yapıp iyileştireceğiz. Enfeksiyon da var. Tedavi ettikten sonra eşeği, sahiplenmek isteyen bir vatandaşımıza vereceğiz. Hayvanları yaşlandı diye başıboş bırakmaktansa bize getirsinler. Gerekli tedavisini, bakımını burada yapıyoruz." diye konuştu.

"ADINI GELİNCİK KOYDUK"

Avcı, sevimli eşeğin merkezin maskotu haline geldiğini ve büyük ilgi gördüğünü dile getirerek, "Bilecik'teki çocuklarımız pek eşek görmediklerinden buraya geliyorlar. Adını Gelincik koyduk. Ziyaretçilerimiz sevip gidiyorlar." ifadesini kullandı.

Havanın çok sıcak olması nedeniyle bir ağaç gölgesinde bakımı devam eden eşeğin, tırnaklarının kesilmesinin ve enfeksiyon tedavisinin ardından tekrar sağlığına kavuşması bekleniyor.