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Ölüme terkedilen bebek toprak altında 3 gün geçirdi

Güney Afrika’da yeni doğan bebek toprak altından canlı çıkarıldı.

22.04.2017 - 15:03
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Annesi tarafından toprağa canlı canlı gömülen bebeğin 3 gün boyunca orada kaldığı belirlendi.

YER ALTINDAN GELEN AĞLAMA SESİ

Bölgeden geçen bir fabrika işçisi tarafından yer altından gelen bir ağlama sesi duyuldu. Sesi takip eden işçi, üstü tahtalarla gizlenmiş halde toprak altında ufak bir erkek bebek buldu.

Ölüme terk edilen bebeğin annesinin kazdığı küçük bir mezara bıraktığı ortaya çıktı. Yakalanan anne polise ailesinden korktuğu için bebeğini toprağa gömdüğünü söyledi.

Kadın dört yaşında bir çocuğu olduğunu ikinciyi ailesinin istemeyeceğini belirtti.  Bebek hastanede tedavi altına alındı. 25 yaşındaki anne hakkında ise soruşturma açıldı.

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