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Ölümlü kazaya karışan aracı çekiciyle kaçırdılar

Ankara'da meydana gelen kazada, refüje çarparak durabilen aracın şoförü hayatını kaybederken, görgü tanıkları otomobilin çekici tarafından kaçırıldığını aktardı.

AA | 28.04.2018 - 09:04..
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Eskişehir yolunda merkez istikametine seyreden kadın sürücü F.A. idaresindeki 06 MPS 66 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle aynı yönde ilerleyen bir otomobille çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan F.A., araçtan fırlayarak karşı şeride düştü. Bu sırada merkez istikametinden gelen iki otomobil de F.A.'ya çarptı.

Ölümlü kazaya karışan aracı çekiciyle kaçırdılar

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede F.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanıkları, F.A. yönetimindeki 06 MPS 66 plakalı otomobil ile çarpışan aracın olay yerine gelen bir çekiciyle kaçırıldığını iddia etti.

Bunun üzerine polis ekipleri telsizden çekici üzerine yüklenmiş bordo renkli aracın arandığı anonsunu geçti.

Ayrıca ekipler, çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.


Ölümlü kazaya karışan aracı çekiciyle kaçırdılar



Ölümlü kazaya karışan aracı çekiciyle kaçırdılar




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