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Ölümü çocuğunuza nasıl anlatırsınız: Ördek, Ölüm ve Lale

Sizin çocuğunuz “Ölüm nedir?” diye sordu mu? Ona bu konuyu nasıl açıkladınız?

Özel İçerik | 19.09.2018 - 15:05..
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Ördek, Ölüm ve Lale

Söz konusu çocuk olduğunda her konu ayrıca değerli. Çocuklarınızın size sorduğu içinden çıkılmaz soruları ebeveynler olarak nasıl cevaplıyorsunuz? Çocuğunuz eğer ölüm ile ilgili sorular sormaya başladıysa bununla nasıl başa çıkacaksınız; işte cevap bu kitapta…

Ördek, Ölüm ve Lale - Wolf Erlbruch

(Wolf Erlbruch)

ÖRDEK, ÖLÜM VE LALE

Bir kitap düşünün, sıra dışı yaklaşımıyla insanın bir yandan kalbini kırarken bir yandan da rahatlatıyor. Ölüm denildiğinde sessizleşen dünyada bu sözcüğü bir çocuğa açıklamak belki de böyle bir şey işte.

Böylesine önemli bir konunun basit bir cevabı var mı sizce? Wolf Erlbruch “Ördek, Ölüm ve Lale”yi hem yazdı, hem resimledi ve bu zorlu konuya sıcacık bir açıklama getirdi. Esprili ve zarif bir dille açıklama bu önemli konu sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap ediyor. Çünkü kitapta ölümle arkadaş olan bir ördeğin, bunu dünyanın en doğal şeyiymiş gibi yaklaşımı, kuşkusuz en çok yetişkinlere garip gelecek.

Ördek, Ölüm ve Lale - Wolf Erlbruch

Ördek, Ölüm ve Lale

Wolf Erlbruch

Çev.: Bahar Siber

Hep Kitap

S.: 32

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