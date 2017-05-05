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'Ölümün fotoğrafı' yıllar sonra yayınlandı

ABD'li savaş fotoğrafçısı Hilda Clayton ve onun eğittiği Afgan askerin, ölmeden önce çektikleri patlama görüntüsü 4 yıl sonra ortaya çıktı.

05.05.2017 - 11:46
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Beş insanın ölümden önceki son saniyelerinin "ölümsüzleştirildiği" bu kareler yayımlanmalı mı, yoksa gizli mi tutulmalıydı? ABD ordusu bu sorunun yanıtını yaklaşık dört yıl sonra verdi.

AİLESİNDEN İZİN ALINDI

Söz konusu karelerden birini çekerken hayatını kaybeden Hilda Clayton'ın ailesinin de rızası alındı ve bu çarpıcı fotoğraflar ABD ordusunun dergisi Military Review'da yayınlandı.

'Ölümün fotoğrafı' yıllar sonra yayınlandı

TATBİKATTA HAVAN TOPU PATLADI

Fotoğraflardan ilkini ABD ordusunda görev yapan savaş fotoğrafçısı Clayton çekmişti. Afganistan'daki tatbikatta bir havan topunun namluya yerleştirildiği sırada patladığı anı fotoğraflayan Clayton, orada hayatını kaybetti.

Clayton'ın fotoğraf makinesinin görüldüğü diğer kareyi ise genç kadının eğittiği Afgan asker yakalamıştı.

'Ölümün fotoğrafı' yıllar sonra yayınlandı

2 Temmuz 2013'te gerçekleşen olayda söz konusu Afgan asker ve üç silah arkadaşı daha yaşamını yitirdi.

'Ölümün fotoğrafı' yıllar sonra yayınlandı

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