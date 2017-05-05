'Ölümün fotoğrafı' yıllar sonra yayınlandı

Beş insanın ölümden önceki son saniyelerinin "ölümsüzleştirildiği" bu kareler yayımlanmalı mı, yoksa gizli mi tutulmalıydı? ABD ordusu bu sorunun yanıtını yaklaşık dört yıl sonra verdi.

AİLESİNDEN İZİN ALINDI

Söz konusu karelerden birini çekerken hayatını kaybeden Hilda Clayton'ın ailesinin de rızası alındı ve bu çarpıcı fotoğraflar ABD ordusunun dergisi Military Review'da yayınlandı.

TATBİKATTA HAVAN TOPU PATLADI

Fotoğraflardan ilkini ABD ordusunda görev yapan savaş fotoğrafçısı Clayton çekmişti. Afganistan'daki tatbikatta bir havan topunun namluya yerleştirildiği sırada patladığı anı fotoğraflayan Clayton, orada hayatını kaybetti.

Clayton'ın fotoğraf makinesinin görüldüğü diğer kareyi ise genç kadının eğittiği Afgan asker yakalamıştı.

2 Temmuz 2013'te gerçekleşen olayda söz konusu Afgan asker ve üç silah arkadaşı daha yaşamını yitirdi.