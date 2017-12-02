Düğünlerde saz çalarak ailesine destek olan Mehmet Şimşek, AA muhabirine, 3 aylıkken aldıkları papağana "Ziya" adını verdiklerini söyledi.

"BANA EŞLİK ETMEYE BAŞLADI"

İşinde söyleyeceği şarkılara evde saz eşliğinde hazırlandığını anlatan Şimşek, şöyle konuştu: "Evde sazımla hazırlık yaparken bir süre sonra Ziya'nın da bana eşlik etmeye çalıştığını fark ettim. Sonra 'Ölürüm Türkiyem" şarkısını CD'ye çektim. Evde olmadığımız zamanlarda müzikçalara şarkıyı koydum. Papağana sürekli bu şarkıyı dinlettik. Bir süre sonra, ben saz çalarken bu şarkıya ıslıkla eşlik etmeye başladı."





EZBERLEDİĞİ BİR MAKAM VAR

Sultan papağanının şarkıyı ıslıkla çalmasının insanların ilgisini çektiğini belirten Şimşek, "Bu kuş türünü besleyenler bizi arayıp buluyor. Şarkıyı nasıl söylettiğimizi soruyorlar. Ben ve kardeşim Ramazan evde sürekli saz çalıp Ziya'ya şarkıyı söyletiyoruz. Zaten onun ezberlediği bir makam var, sürekli aynısını söylüyor. Hatta sazla farklı şarkı bile çalsak aynı şarkıyı söylüyor." dedi.

Ölürüm Türkiyem türküsünü söyleyen papağan- VİDEO

GECE GÜNDÜZ SÖYLÜYOR

Ramazan Şimşek ise "Evde gece gündüz 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söylüyor. Artık rahatsız eder duruma geldi. Ama onu çok sevdiğimiz için kızamıyoruz." diye konuştu.