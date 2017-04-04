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Ombudsman başörtülü kadını haklı buldu

Ayrımcılık Ombudsmanı, başörtüsü taktığı için iş görüşmesi yarıda kesilen kadının dini nedenden dolayı ayrımcılığa uğradığını hükmetti.

04.04.2017 - 11:51
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İsveç’te Ayrımcılık Ombudsmanı'nın (DO), resmi web sitesinden yapılan basın açıklamasında, İsveç'in Uppsala kentinde tercümanlık şirketine iş başvurusunda bulunan Müslüman bir kadının, başörtülü taktığından dolayı iş görüşmesi yarıda kesildiği bilgisine yer verildi.

Ombudsman başörtülü kadını haklı buldu

8 BİN EUROLUK DAVA

Açıklamada, şöyle denildi: “Söz konusu şirket iç kurallar gereği herhangi bir siyasi ve dini sembolün görünür kullanımının yasak olduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı’nın başörtüsü kararına atıfta bulundu. Fakat iş başvurusunda bulunan Müslüman kadın telefon ve video görüntüleri ile tercümanlık yapacağı için başörtüsünün sorun teşkil edeceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden iş görüşmesi yarıda kesilen Müslüman kadın dini nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğramıştır ve şirketin kadına 80 bin kron (yaklaşık 8 bin euro) tazminat ödemesi için İş Mahkemesine başvuruda bulunulmuştur."

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