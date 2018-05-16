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Omega 3 nedir

Omega 3; vücut tarafından üretilmeyen ve bazı durumlarda dışarıdan almak zorunda olunan bir yağ asididir.

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Sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olan Omega 3, oldukça değerlidir. Bazen vücut tarafından üretilmeyen bu yağ asitlerini dışardan almak gerekebilir.

EKSİKLİĞİ BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUR

Omega 3 eksikliği birçok rahatsızlığı da beraberinde getirebilir. Eksikliğinde depresyona, uyku problemlerine, unutkanlığa ve birçok hastalığa sebep olabilir.

GIDA ALIMI ÖNEMLİDİR

Ayrıca son dönemlerde yapılan bir araştırma Omega 3 tüketiminin kanseri önlediği ortaya çıktı. Bu nedenle bazı besinleri tüketmek önemlidir. Yağlı balık, balık yağları, keten tohumu, chia tohumu, keten tohumu yağı ve ceviz bunlardan birkaçıdır.

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