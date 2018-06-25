Ömer Asım Aksoy Ödülü için başvurular başladı

Hayatı boyunca pek çok işte çalışmasının yanında özellikle Türk Dil Kurumu’nda aldığı görev ile yazdığı ve yazılmasına öncülük ettiği kitaplar sayesinde daha çok dilbilimci yönüyle tanınan Ömer Asım Aksoy’u anmak için düzenlenen “Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü” için son başvuru tarihi ise, 5 Temmuz.

(Ömer Asım Aksoy)

KATILIM KOŞULLARI

- Ödüle aday yapıtın 01 Ocak 2017-30 Haziran 2018 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

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- Ödüle son başvuru tarihi, 05 Temmuz 2018’dir.

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- Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği’nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

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- Ödüle aday gösterilecek yapıtın altı kopyasının, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği’ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

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- Aksoy Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

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- Seçici kurul Adnan Binyazar, Yüksel Pazarkaya, Cengiz Bektaş, Feridun Andaç ve (aile adına) Sevgi Özel’den oluşmaktadır.

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- Her yazar, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

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- Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir.

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- Ödül töreni, 26 Eylül 2018’deki 86. Dil Bayramında yapılacaktır.

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- Ödüle, Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

Daha fazla bilgi için: dildernegi.org

Damla Karakuş

[email protected]