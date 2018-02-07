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Ömer Çelik'ten Fransız Bakana sert cevap

TSK'nın teröristleri vurması, YPG'nin ortaklarını rahatsız etmeye devam ediyor. Bakan Ömer Çelik, Türkiye'ye 'sivilleri öldürüyorlar' diyerek iftira atan Fransız bakana cevap verdi.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 23:54..
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Ömer Çelik'ten Fransız Bakana sert cevap

Terör örgütlerinin finansal destekçilerinden Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, BFM TV kanalına konuştu. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı için çirkin iftiralarda bulunan Le Drian, "Sınırlarında güvenliği sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez ve bunun kınanması gerekir" sözleriyle, Türkiye'nin Suriye'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylemişti.

Ömer Çelik'ten Fransız Bakana sert cevap

"SINIRLARI KORUMAK SİVİL ÖLDÜRMEK DEĞİLDİR"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın yaptığı açıklamanın ardından AB Bakanı Ömer Çelik ise, "Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi meşru hakkıdır. Fakat sınırlarının güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez." dedi.

"HUKUKU İHLAL EDENLER YPG'YE SİLAH VERENLERDİR"

Le Drian'ın yaptığı açıklamanın terör konusunda tam bir çifte standart olduğunu belirten Çelik, "Terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı zikretmekten kaçınanlar, olmayan şeyleri gerçek gibi sunmaktadır. Bu, Afrin’de mücadele ettiğimiz terör örgütünün katliamlarının görmezden gelinmesidir. Le Drian, “Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini” söylüyor. Türkiye’nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur. Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir." ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERE SİLAH VERENLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ"

Bakan Çelik, Türkiye’yi eleştirenler, terör örgütlerine silah veren ülkeler hakkında ne düşünüyor, bunu açıkça duymak isteriz. En yüksek meşruiyetle yürüttüğümüz terörle mücadelede, Türkiye’nin karşısına düşmek kimin yanına düşmektir, herkes buna dikkat etmelidir. Türkiye her türlü terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek. Bunun kadar önemli olanın terörle mücadele konusundaki çifte standartla mücadele etmek olduğunu da bir kere daha görmüş oluyoruz. şeklinde açıklama yaptı.

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