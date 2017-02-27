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Ömer Coşkun hayatını kaybetti

Televizyondan alternatif tıp ürünleri satan Doktor Ömer Coşkun'un böbrek yetmezliğinden hayatını kaybettiği bildirildi.

27.02.2017 - 16:52
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Yaptığı bitkisel karışımlarla ekranların tartışılan ismi olan Doktor Ömer Coşkun, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AMERİKA'DA TEDAVİ GÖRDÜ

Coşkun'un Amerika'da kanser tedavisi gördüğü, Türkiye dönüşü böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattığı belirtiliyor.

Ömer Coşkun hayatını kaybetti

EVRAKTA SAHTECİLİK

Hastaları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Doktor Coşkun'un doçentliği yabancı dil evraklarında sahtecilik gerekçesiyle elinden alınmıştı. Coşkun, Adana Tabib Odası'ndan ceza alarak istifa etmişti.

Ömer Coşkun hayatını kaybetti

BAKANLIKTAN İNCELEME

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı daha önce kamuoyunda “Dr. Ömer Coşkun ürünleri” olarak bilinen ve takviye edici gıda niteliğindeki ürünler olmasına rağmen ilaç gibi tanıtılan ürünlerin, çeşitli mecralarda yayınlanan reklamlarına sekreteryası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Reklam Kurulunca hassasiyetle incelendiğini bildirmişti.

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