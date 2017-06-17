taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,5042
EURO
3,9193
ALTIN
141,23
PETR
47,2700

Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

Haklarında yakalama kararı bulunan İBB Başkanı Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın gözaltına alındı.

17.06.2017 - 00:36
  1. Haberler
  2. İç Haber
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

FETÖ'nün iş adamlarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen  Ömer Faruk Kavurmacı hakkında, iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

KAVURMACI POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Kararın ardından Kavurmacı, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavurmacı'nın Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Kavurmacı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından yarın gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

HÜSEYİN ÇAPKIN AVUKATIYLA TESLİM OLDU

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu

İlginizi Çekebilir
İzmir'de cezaevinde gıda zehirlenmesi
Bergama M Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki 17 mahkum, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
ABD Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarını olası bir terör tehdidine karşı uyardı.
Kars'taki FETÖ davasında 2 askere tutuklama
Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimine karıştığı iddasıyla tutuksuz yargılanan 2 asker hakkında tutuklama kararı aldı.
Güntay Şimşek, Türkiye'nin teknoloji çabalarını eleştirdi
Gazeteci Güntay Şimşek, Türkiye'nin teknoloji alanında kendini geliştirme çabalarının yersiz olduğunu anlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Er-Raysuni: Türkiye Katar'ın işgalini önledi

Er-Raysuni: Türkiye Katar'ın işgalini önledi

10
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

0
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kral Selman ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kral Selman ile görüştü

0
ABD Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptı

ABD Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptı

4
Kars'taki FETÖ davasında 2 askere tutuklama

Kars'taki FETÖ davasında 2 askere tutuklama

2
İzmir'de cezaevinde gıda zehirlenmesi

İzmir'de cezaevinde gıda zehirlenmesi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM