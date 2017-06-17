Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

FETÖ'nün iş adamlarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında, iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

KAVURMACI POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Kararın ardından Kavurmacı, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavurmacı'nın Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Kavurmacı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından yarın gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

HÜSEYİN ÇAPKIN AVUKATIYLA TESLİM OLDU

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu