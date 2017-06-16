Ömer Faruk Kavurmacı'ya tutuklama kararı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek 4 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

TUTUKLU YARGILANACAK

TUSKON soruşturması çerçevesinde hazırlanan ve 84 şüphelisi bulunan iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti yargılamaya ilişkin tensip tutanağı hazırladı. Tutanakta, Kavurmacı'nın tutuklu yargılanmasına karar verildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, görüldüğü yerde gözaltına alınarak tutuklanıp yeniden cezaevine gönderilecek.

7.5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS

İddianamede aralarında Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü,İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer, Salih Zeki Azak, Semih Sadır, Tolga Güven, Yüksel Nalbant ve Süleyman Düzgün’ün de bulunduğu diğer 83 iş adamının “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.