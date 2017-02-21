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Ömer Halisdemir davası başlıyor

15 Temmuz gecesi, darbecileri durduran Ömer Halisdemir'i şehit eden zanlıların yargılanması Ankara Sincan'da başlıyor.

21.02.2017 - 09:08
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Ömer Halisdemir davası başlıyor

FETÖ'cü hainlerin darbe yapmaya çalıştığı gece Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde darbeci Semih Terzi'yi öldüren ve o gecenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin yargılanması başlıyor.

18 SANIK VAR

Saat 10:00'da başlayacak ve Ankara 4. Ağır Ceza Mehkemesi'nde görülecek davada Ömer Halisdemir'in katil zanlısı 18 sanık hakim önüne çıkıyor.

Ömer Halisdemir davası başlıyor

1 NUMARALI SANIK ŞAHİN

Davada, 1 numaralı sanık; Semih Terzi'nin koruması Fatih Şahin. Mihral Atmaca için ise Ömer Halisdemir'i şehit eden son kurşunu sıktığı için diğer sanıklardan bir fazla müeebbet hapis cezası isteniyor.



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