Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

DURUŞMA 13 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Zekai Aksakallı'nın tekrar dinlenme talebini reddeden mahkeme, duruşmayı 13 Temmuz gününe erteledi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması tanık ifadeleriyle devam etti. Duruşmada dinlenen şehit Ömer Halisdemir'in nabzını kontrol eden sağlıkçı Astsubay Kamil Aksoy, o anları şöyle anlattı:

HALİSDEMİR'İN NABZINI KONTROL EDEN ASTSUBAY KONUŞTU

"Yerde bir kişi yatıyordu. Ben hemen ona yöneldim. Bir kişi 'ona değil, içeride' dedi. İçeriye yöneldiğim zamanda başka biri 'girmeyin' dedi. Bana 'yerdekine bak sen' denildi. Tekrardan ona yöneldim ve çok zayıf olsa da nabzı vardı. Bunun üzerine ambulanstan malzemeleri istedim. Benim gördüğüm bir tane yara vardı, o da sol alt karnındaydı. Yaralıya bakarken uzun boylu bir kişi bana 'çekil' dedi ve ardından iki el ateş etti. Vurulanın neden vurulduğunu, kim olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim kim olduğunu. Çok genç gözüküyordu, er olduğunu düşündüm. Bu arada biri içeri girdi ve geri çıktı. Ona biri 'niye vurdun iyi çocuktu' dedi. Bir başka kişi de 'konuştururduk' dedi"