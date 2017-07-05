Ömer Halisdemir ismi koruma altına alındı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, şehidin ismi üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilere engel olmak amacıyla onun ismini marka olarak tescil ettirmek için harekete geçti.

Konuyla ilgili açıklama yapan avukatı Onur Turgut, "Tescil işlemini tamamlamanın ve şehidimizin büyük fedakarlığına karşılık bizlere düşenden az bir kısmını bu tescil işlemi ile yerine getirmenin huzurunu yaşamaktayız." dedi.

BİRÇOK ALANDA TESCİLLENDİ

Şehit Ömer Halisdemir'in adının savunma sanayisinden, kara, deniz ve hava lojistik hizmetlerine, medya yayıncılığından finansal hizmetlere, bilimsel ve sınai incelemeden, eğitim öğretim alanına, hukuki hizmetlerden mühendislik hizmetlerine, tıbbi alandan enerjiye kadar birçok sektörde tescillendiği öğrenildi.

MADDİ KAZANÇ ELDE ETMEK İSTEYENLERE KARŞI MÜCADELE

"Türk Patent ve Marka Kurumunun Ömer Halisdemir'in adını tescillemesiyle artık şehidimiz üzerinden kötü niyetle maddi kazanç elde etmek isteyenler için hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olacaktır. Devletimiz şehidine sahip çıkmış, ailesini ve ismini bu tescil ile koruma altına almıştır." değerlendirmesinde bulunan patent şirketinin müdürü, tarihe geçmiş böyle sembol bir kişinin adının yaşatılması ve marka olarak da korunmasının Türkiye için önem arz ettiğini kaydetti.

Ömer Halisdemir'in ailesi isim hakkına dava açacak haberi