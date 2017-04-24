taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.269
USD
3,5826
EURO
3,8888
ALTIN
146,46
PETR
52,3800

Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi açılıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 eğitim- öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlayacak.

24.04.2017 - 13:39
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi açılıyor

Rektör Prof. Dr. Adnan Görür, Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulmasına ilişkin 13.11.2014 tarihli Senato kararı ile başlayan süreçte bugün çok önemli bir noktaya gelindiğini açıkladı. Görür, "Tıp Fakültesinin eğitime başlaması için 6 aydır çok yoğun bir çalışmayla gerekli asgari ölçütler sağlandı. Geçici bina ihtiyacı, tıp fakültesine yönelik kütüphane ihtiyacı, eğitim-öğretim planının hazırlanması, laboratuvarların kurulması ve akademik kadronun oluşturulması gibi çok sayıda ve çok kapsamlı çalışmalar olağanüstü çabalarla gerçekleştirildi." dedi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi açılıyor

Yükseköğretim Kurulu'nun Genel Kurul kararıyla birlikte Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesine 2017-2018 eğitim öğretim yılında 60 öğrenci alınması teklifi kabul edildiğini açıklayan Rektör Görür, sözlerine şunları söyledi:
"Nihayet 25 yıllık hayalin gerçekleşmesi çok kısa bir sürede sağlanmış oldu. Bu nedenle, fakültenin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Ancak bundan sonraki süreç daha zorlu ve uzun olacaktır. Bu nedenle üniversitenin ve şehrin hassasiyetle ve sabırla tıp fakültenin gelişmesi ve niteliğin ön planda tutulması yönünde emek ve çabalarını esirgememesi, bu anlamda her türlü yardım ve desteğin üniversiteye sağlanması gerekmektedir."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

190
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

199
Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

57
CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

117
Fransa'nın oy haritası

Fransa'nın oy haritası

94
Yeni uygulama: Turizm polisi geliyor

Yeni uygulama: Turizm polisi geliyor

97
Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM