Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi ve İzmir'de adliyeye yapılan terör baskınında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kardeşi en büyük kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'de bir araya geldi.

NE PAHASINA OLURSA OLSUN, BU VATANI KORUYACAĞIZ

Destan yazdığımız Çanakkale Zaferi'nin 102. yılında Çanakkale’de buluşan şehit kardeşleri Soner Halisdemir ve polis Fikret Sekin “Bu vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Hiçbir güç bizi bölemeyecek.” dedi.

VATAN İÇİN CAN VERDİLER

Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara’daki Özel Harekat Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalışan Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürüp Türkiye’nin kaderini değiştirmişti. Kendisi de şehit olmuştu. Polis Fethi Sekin ise 5 Ocak’ta, İzmir Adliyesi’ne saldıran PKK’lı 2 teröristi tek başına durdururken şehit düşmüştü.

ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİLER

Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir ile Fethi Sekin’in kardeşi Fikret Sekin, dün ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. Yılı’ nedeni ile Çanakkale’de buluştu. Etkinliğe baba Mehmet Zeki Sekin de katıldı. Halisdemir ve Sekin aileleri Çanakkale’de destan yazan Mehmetçiklerin yattığı şehitliği ziyaret etti.