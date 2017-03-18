taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Yaptıkları kahramanlıklarla milletin gönlüne taht kuran iki yiğidin kardeşi Çanakkale'nin yıl dönümünde bir araya geldi.

18.03.2017 - 09:33
  1. Haberler
  2. Gündem
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi ve İzmir'de adliyeye yapılan terör baskınında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kardeşi en büyük kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'de bir araya geldi.

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

NE PAHASINA OLURSA OLSUN, BU VATANI KORUYACAĞIZ

Destan yazdığımız Çanakkale Zaferi'nin 102. yılında Çanakkale’de buluşan şehit kardeşleri Soner Halisdemir ve polis Fikret Sekin “Bu vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Hiçbir güç bizi bölemeyecek.” dedi.

VATAN İÇİN CAN VERDİLER

Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara’daki Özel Harekat Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalışan Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürüp Türkiye’nin kaderini değiştirmişti. Kendisi de şehit olmuştu. Polis Fethi Sekin ise 5 Ocak’ta, İzmir Adliyesi’ne saldıran PKK’lı 2 teröristi tek başına durdururken şehit düşmüştü.

ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİLER

Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir ile Fethi Sekin’in kardeşi Fikret Sekin, dün ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. Yılı’ nedeni ile Çanakkale’de buluştu. Etkinliğe baba Mehmet Zeki Sekin de katıldı. Halisdemir ve Sekin aileleri Çanakkale’de destan yazan Mehmetçiklerin yattığı şehitliği ziyaret etti.

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

102
Fransız bakanın eflatun çorapları

Fransız bakanın eflatun çorapları

14
THY uçuş rakamlarını açıkladı

THY uçuş rakamlarını açıkladı

37
Moody's Türkiyenin kredi notu görünümünü düşürdü

Moody's Türkiyenin kredi notu görünümünü düşürdü

103
Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

46
Kütahya'da zincirleme kaza: 2 ölü 13 yaralı

Kütahya'da zincirleme kaza: 2 ölü 13 yaralı

9
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM