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Ömer Halisdemir’i 2 milyon kişi ziyaret etti

Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit olan Astsubay Başçavuş Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

16.07.2017 - 11:55
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17 Temmuz 2016'dan bu yana Türkiye’nin 81 ilinden olduğu gibi başta Avusturalya, Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan bir çok gurbetçi aile de 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek dua ediyor.

Ömer Halisdemir’i 2 milyon kişi ziyaret etti

Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, Kahraman Ömer Halisdemir’in kabrini 1 yılda yaklaşık 2 milyon insanın ziyaret ettiğini söyledi. Başkan Koçak şöyle dedi:
“Son 1 hafta içerisinde 250 bin kişi geldi diye tahmin ediyoruz. Çünkü kayıt tutmak çok zor. Türkiye’nin her yerinden geliyorlar. Özellikle belediyeler bu konuda çok hassas, vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar, turlar halinde gönderiyorlar. Ayrıca bireysel olarak araçlarıyla gelenler var. Toplamda 2 milyonu geçtiğini tahmin ediyoruz.  Kışın o karlarda bile gelenler vardı.”

Ömer Halisdemir’i 2 milyon kişi ziyaret etti

'ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİRİSİ'

Gelen ziyaretçilerin mezarlığı ziyaret edip, şehit Halisdemir'in kabri başında dua ettiğini anlatan Başkan Koçak şöyle devam etti:
“Gelen ziyaretçilerin hiçbir beklentisi yok. Buradan da ne kadar vefalı olduklarını görebiliyoruz. Gençler ağırlıklı olarak geliyorlar. Tabi Ömer Halisdemir de örnek alınması gereken birisi. Son zamanlarda da görüyoruz. Güvenlik güçlerimize ve gençlerimize örnek teşkil ediyor. Çukurkuyu belediyesi olarak,  Ömer Halisdemir’i ve bizi unutmadıkları için onlara teşekkür ediyoruz.”

Ömer Halisdemir’i 2 milyon kişi ziyaret etti

Ömer Halisdemir’i 2 milyon kişi ziyaret etti

Ömer Halisdemir’i 2 milyon kişi ziyaret etti

Ömer Halisdemir’i 2 milyon kişi ziyaret etti

Ömer Halisdemir’i 2 milyon kişi ziyaret etti

Ömer Halisdemir’i 2 milyon kişi ziyaret etti

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